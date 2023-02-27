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Приметы и советы

Двое вооруженных мужчин ограбили прохожего на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Двое вооруженных мужчин ограбили прохожего на севере Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Замоскворецкая линия, метро Водный стадион Карта всех событий

На севере столицы двое вооруженных злоумышленников ограбили доверчивого прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, недалеко от станции метро «Водный стадион» двое мужчин попросили прохожего помочь толкнуть их заглохшую машину. После успешной операции мужчины предложили подвезти помощника домой.

Когда злоумышленники остались с жертвой наедине, один из них направил на нового знакомого пневматический пистолет и потребовал отдать ему деньги и телефон. Испугавшись, мужчина так и сделал. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Вскоре пострадавший обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники правоохранительных органов в ту же ночь задержали подозреваемых в Южном Тушине. Ими оказались двое гостей столицы в возрасте 25 и 22 лет.

У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет и украденный телефон. Злоумышленников заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в Краснодаре. Почтальон задушил пенсионерку из-за семи тысяч рублей.

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