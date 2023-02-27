Минобороны Казахстана опровергло слухи о военной помощи Украине

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Информация о якобы отправке Казахстаном военной техники на Украину не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе казахстанского Министерства обороны.

Ранее в социальных сетях появилось видео перевозки по железной дороге бронетранспортеров и грузовиков. Авторы сообщений утверждали, что военная техника следует из Алма-Аты на Украину.

— Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину, не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт, в настоящее время военная техника находится на хранении, — цитирует сообщение ТАСС.

В январе официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана не имеет отношения к установке в городе Буча «юрты несокрушимости».

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