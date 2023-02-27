Школьный учитель избил подростка во время урока на востоке Москвы
На востоке столицы учитель избил школьника во время урока. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 27 февраля.
По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего.
— По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.
Позже в СМИ появилась информация, что инцидент произошел во время урока восьмого класса. Конфликт возник из-за того, что ученик не слушался педагога и нарушал дисциплину. В результате сотрудник школы применил физическую силу. На данный момент мужчина уволен из учебного заведения.
Другая история, связанная с насилием в школе, также произошла в столичной школе. На уроке химии преподаватель сделал девятикласснику замечания. Вместо извинений подросток ударил учителя и сломал ему нос.