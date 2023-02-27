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Приметы и советы

Школьный учитель избил подростка во время урока на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Школьный учитель избил подростка во время урока на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На востоке столицы учитель избил школьника во время урока. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего.

— По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.

Позже в СМИ появилась информация, что инцидент произошел во время урока восьмого класса. Конфликт возник из-за того, что ученик не слушался педагога и нарушал дисциплину. В результате сотрудник школы применил физическую силу. На данный момент мужчина уволен из учебного заведения.

Другая история, связанная с насилием в школе, также произошла в столичной школе. На уроке химии преподаватель сделал девятикласснику замечания. Вместо извинений подросток ударил учителя и сломал ему нос.

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