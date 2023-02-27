«Тепла в прогнозах не видно»: москвичам предрекли холодную погоду до середины марта

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В первые две недели марта в Москве сохранится холодная погода. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, март с точки зрения погоды останется зимним месяцем. В первые дни весны ожидается резкое похолодание, которое сменится резким потеплением.

Так, 1 марта столбики термометров ночью опустятся до минус восьми градусов. Со второго по пятое марта ожидается потепление до плюс одного градуса. Кроме того, синоптики обещают сильный ветер и снегопад.

— И вообще, тепла в прогнозах не видно до середины марта. На следующей неделе по ночам минус 8–10 градусов, днем температура чуть ниже нуля. Первые две недели календарной весны будут холоднее, чем положено по климатическим нормам, — заявила Позднякова в беседе с «Комсомольской правдой».

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова рассказала «Вечерней Москве», что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Город перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в мегаполис с Запада.