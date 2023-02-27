В Госдепе США заявили, что Москва не уведомляла Вашингтон о выходе из ДСНВ

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Москва не уведомляла Вашингтон о выходе из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

По словам Стюарт, США продолжают получать от России уведомления в рамках ДСНВ. Кроме того, Вашингтон готов продолжать совместную работу с Москвой.

— Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией в рамках полноценной имплементации нового ДСНВ. Это вызвано тем, что мы по-прежнему рассматриваем контроль над ядерными вооружениями как средство укрепления (безопасности — прим. «ВМ») союзников США и глобальной безопасности, — цитирует Стюарт ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. В рамках выступления он заявил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ.

Слова российского лидера о приостановке Россией участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, президенту США Джо Байдену придется придумать грамотный встречный шаг. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.