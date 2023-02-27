Москвич создал новую уникальную игру — Русские армейские шахматы

Создатель русских армейских шахмат Евгений Лобачев показывает, как в них играть / Фото: Из личного архива Евгения Лобачева

Москвич Евгений Лобачев создал новую уникальную игру — Русские армейские шахматы. Они могут поразить своей сложностью и многообразием даже самых заядлых любителей классического варианта этого вида спорта.

Необычные плоские фигуры с обозначениями армейских рангов расставляются на магнитной шахматной доске. На ближней полосе поля, как и на фронте, стоят рядовые солдаты, они заменяют пешки из классического варианта. За ними ряд 14 Сержантов. На первой полосе поля по два Прапорщика, Капитана, Майора, Полковника, Генерала, Маршала. Также по одной фигуре Верховного Главнокомандующего и Знамени. По словам создателя игры Евгения Лобачева, он занимается шахматами с детства, поэтому и решил создать что-то новое.

— Я много участвовал в различных соревнованиях и имел первый взрослый разряд по классическим шахматам, — говорит Лобачев. — Идея разработки новой разновидности пришла давно. Сначала придумал новую версию шахмат. А затем, в свете политических событий, для патриотического воспитания, на основе своей версии я создал Русские армейские шахматы. Тестировал и работал над ними я сам. Для проведения первой официальной игры отправил электронное обращение президенту России Владимиру Путину.

Главное отличие от классических шахмат в том, что фигуры могут выполнять двойные роли.

— Например, Полковник может ходить, как Лейтенант и Капитан (Слон и Конь в классических шахматах), на любое поле по диагонали, на которой он стоит, а также как Капитан, — добавляет Лобачев. — Генерал, Майор и Капитан (Ладья и Конь в шахматах) могут пойти на любое поле по вертикали или горизонтали, на которых они стоят, а также могут сделать ходы как Конь.

А когда игрок во время хода продвигает своего солдата (рядового) на самую дальнюю от исходного положения горизонталь, он должен заменить эту фигуру на более значимую.

— В этом и заключается сложность, но так игра может стать более замысловатой и приобрести больше вариантов развития событий, а также повысить зрительский интерес, — добавляет Лобачев.

Также, когда игрок при своем ходе продвигает сержанта на самую дальнюю от исходного положения горизонталь, фигура наделяется новыми возможностями совершать свои ходы на шахматной доске.

С этого момента сержант может ходить на любое соседнее поле (как Король в классических шахматах).

Кроме этого, создатель Русских армейских шахмат Евгений Лобачев придумывает новые разновидности игр и в других видах спорта.

— В большей степени акцент сделан на Национальную ассоциацию пенальти. В рамках нее мы стараемся продвигать пенальти как отдельный вид спорта. Проводим международные и национальные турниры и хотим популяризовать этот вид как отдельный от футбола, — добавляет Евгений Лобачев. — У нас уже проводится множество соревнований в разных форматах, начиная от обычных одиннадцатиметровых в футболе и заканчивая пенальти в водном поло и гандболе.

ПРАВИЛА

Шахматная доска состоит из 168 (14 на 12) одинаковых полей белого цвета. В начале игры игроки имеют 42 фигуры. У одного — красного цвета, у другого — синего. Правила ходов фигур аналогичны классическим за некоторыми исключениями, где фигуры могут выполнять двойную роль, как Главнокомандующий, Генерал и Полковник. Побеждает в партии тот игрок, который поставил мат Знамени соперника (то есть захватит Знамя соперника). Это немедленно заканчивает игру.