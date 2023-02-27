Известный шеф-повар поделился своим фирменным рецептом голубцов

Пенсионерки Наталья Райченко (слева) и Ирина Шалаева вместе с шеф-поваром Константином Ивлевым готовят голубцы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Центре московского долголетия «Пресненский» прошел мастер-класс от известного шеф-повара Константина Ивлева.

Вместе с посетителями клубного пространства шеф-повар приготовил голубцы из кролика в сливочно-пикантном соусе по своему фирменному рецепту. И, конечно, поделился секретами кулинарии.

— Готовить голубцы предпочитаю из китайской капусты. Она мне нравится тем, что доступна круглый год, не меняет своего цвета при тепловой обработке в отличие от белокочанной и других, — рассказал Константин Ивлев.

Добавлять яйцо в фарш шеф-повар не стал. А сочность мясу кролика, которое немного суховато на вкус, он придает за счет растительного масла, соли, перца, свежего тимьяна и цукини. И плюс еще немного моркови, что дает небольшую сладость блюду.

Весь процесс приготовления занял около полутора часов. Но результат превзошел ожидания всех участников мастер-класса.

— Я никогда себе не могла представить голубцы без риса, а это оказалось так вкусно! — поделилась первыми впечатлениями пенсионерка Наталья Райченко.

По ее словам, благодаря мероприятию она по-новому посмотрела на приготовление некоторых блюд.

— Теперь буду пробовать новые рецепты дома и радовать близких, — отметила участница.

Отпускать Константина Ивлева посетители центра совсем не хотели и завалили его вопросами. Шеф-повар рассказал, что не придает значения ценовой категории посуды, в которой готовит, ведь на вкус она не влияет. Более важно, как человек готовит, правильно ли сочетает продукты.

— Среди кухонь мира первое место у меня, пока была жива моя мама, занимали блюда ее приготовления. Сейчас в моем топе — паназиатская кухня. На втором месте — средиземноморская, на третьем — кавказская. Нравятся также восточная и русская, — поделился Константин Ивлев.

СПРАВКА

В 2022 году центры «Московского долголетия» посетили один миллион раз. Сейчас в городе работает 71 центр — только в 2022 году открылось 50. Привязки к определенному центру нет — участники могут ездить друг к другу в гости на автобусах проекта «Маршрут к долголетию», который связал все округа столицы. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по номеру телефона: (495) 870-44-44.