Гастроэнтеролог Ситкина назвала основные причины белого налета на языке

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Белый налет на языке является стоматологической проблемой и редко когда сигнализирует о серьезном заболевании. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ольга Ситкина.

— Если открыть самые разные форумы и сайты по данному запросу, то можно непременно найти информацию о том, что налет на языке вызван страшным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Однако из любой иностранной статьи, которая не находится под влиянием стереотипов из прошлого, следует, что налет на языке — это стоматологическая проблема, — пояснила врач.

На слизистой языка находятся сотни видов разных бактерий, многие из которых прикреплены к эпителиальным клеткам языка. В течение дня эти бактерии отщепляются от поверхностного слоя эпителия и, соединяясь с остатками пищи, дают характерный белый налет.

— Таким образом, налет — это бактерии полости рта, слущенный эпителий и остатки пищи. Иногда он усугубляется от табакокурения, а так же при ОРВИ ввиду сухости ротовой полости и развития обезвоженного состояния. И совсем редко бывает вызван заболеваниями — кандидозом полости рта или лейкоплакией, — отметила Ситникова.

Если вы замечаете у себя налет на языке, то с вероятностью 95 процентов с этим ничего делать не нужно, успокоила гастроэнтеролог. Однако это не исключает необходимости прохождения регулярных профилактических осмотров у стоматолога, а также посещения терапевта и гастроэнтеролога при наличии жалоб со стороны ЖКТ.