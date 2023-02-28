Посол Антонов заявил, что США долгие годы нарушают центральные положения ДСНВ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты существенно нарушают процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Следуя не согласованной с Россией процедуре, (Вашингтон) объявляет пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, — сказал он.

Американские власти не дали возможности российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного «переоборудования», что в свою очередь нарушает ДСНВ, цитирует Антонова РИА Новости.

В минувший вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, для возвращения к переговорам относительно ДСНВ Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», почему Россия приостановила участие в договоре СНВ-3. Эксперт считает, что слова российского президента — своего рода намерение, тестирующее ситуацию. Политтехнологам Байдена теперь придется искать варианты ответа на это заявление, которые позволят сгладить ситуацию.