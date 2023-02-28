Врач Румянцева рассказала, как делать домашние ингаляции при насморке

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Домашние ингаляции с помощью небулайзера — это эффективное и простое лечение ряда заболеваний. Такие процедуры облегчают простуду и позволяют быстрее избавиться от неприятных симптомов. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.

С помощью ингаляций лекарственные вещества проникают в носоглотку и легкие. Таким образом лечение получается более эффективным. Подбирать раствор должен врач, а дома важно правильно развести жидкость согласно рецепту.

Для ингаляций нужно использовать специальную насадку, регулирующую размер частиц пара. Чаще всего выбирают готовый физраствор или иные лекарственные препараты.

Не стоит использовать для ингаляций антибактериальные средства при насморке. Также запрещается добавлять в раствор перемолотые таблетки и травы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь эксперт в области медицины Владимир Сибирский посоветовал при насморке промывать нос соленой водой. Также можно использовать сосудосуживающие капли, однако со временем к ним может выработаться привыкание, поэтому их применение не должно превышать трех дней, передает ФАН.

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова ранее рассказала, что существует взаимосвязь между погодными условиями, влажностью воздуха и сезонностью распространения респираторных заболеваний.