Овчинский: Сеть АЗС внедрила бесконтактную оплату при помощи московских разработок

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Московский производитель RFID-продукции — завод ISBC — установил более чем на 60 заправках Казани платежные NFC-таблички. С их помощью легко оплатить покупки телефоном с приложением СБПэй. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Технология NFC предназначена для бесконтактной ретрансляции и отправки небольших объемов данных между устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.

— Проектные мощности завода ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что обеспечит растущий спрос на данную продукцию. В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей автозаправочных станций в Казани. Теперь, помимо привычных способов платежей, можно оплачивать покупки с помощью NFC-технологии одним касанием телефона, — рассказал Владислав Овчинский.

Платежная табличка выполнена с использованием полимерного покрытия, что делает ее более устойчивой к перепаду температур, попаданию воды и царапинам.

— С помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах, — рассказал директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко.