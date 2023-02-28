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Заворотнюк продлили жизнь: для лечения актрисы применили уникальную методику

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Заворотнюк продлили жизнь: для лечения актрисы применили уникальную методику
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В понедельник, 27 февраля, актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже четыре года борется с одной из самых агрессивных форм рака головного мозга глиобластомой, покинула онкологическую клинику, где за ней наблюдала группа врачей. Специалисты считают это хорошим знаком. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Как рассказал «ВМ» врач-диагност Андрей Звонков, первичная опухоль у Анастасии, очевидно, лечилась по единому и принятому во всем мире протоколу: хирургическое удаление, курсы лучевой и химиотерапии. А дальше, при сложном развитии болезни, лечение корректировали врачи по ситуации. И тут все зависит от искусства медиков и совершенства технологий.

Анастасию в последний год лечили в московской клинике по инновационной методике, которую сейчас активно совершенствуют. Называется она интраоперационная баллонная электронная брахитерапия и применяется далеко не во всех странах. В США терапия стоит в несколько раз выше, чем в России. Лечением руководит нейрохирург Алексей Кривошапкин, который много сил посвятил разработке и внедрению инновационных методов лечения опухолей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-диагност, терапевт:

— У Анастасии Заворотнюк опухоль очень тяжелая. Химиотерапии она поддается крайне тяжело. Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживет без рецидива — слава Богу! Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашелся еще один способ — добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли. Важная задача — не облучать весь организм, а воздействовать «снайперски» на больные клетки, не задевая здоровых.

Врачи Онкология Анастасия Заворотнюк
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