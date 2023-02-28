Умер сценарист «Короля Льва» и «Мулан» Барни Мэттинсон

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В возрасте 87 лет скончался аниматор, сценарист и режиссер Берни Мэттинсон, который стал сотрудником, проработавшим в компании The Walt Disney дольше всех в ее истории. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

Отмечается, что Мэттинсон был последним штатным сотрудником компании, когда ею еще руководил сам Уолт Дисней. По словам знакомых аниматора, увидев мультфильм «Пиноккио» в детском возрасте, Мэттинсон понял, что хочет связать свою жизнь с работой по созданию мультфильмов.

— В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios и почти 70 лет жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас, — передает слова режиссера Дона Холла портал Deadline.

Мэттинсон работал художником над такими классическими произведениями студии, как «Леди и бродяга», «Сто один далматинец», «Книга джунглей». Кроме того, он принимал активное участие в создании сюжетов для таких анимационных фильмов, как «Аладдин», «Красавица и чудовище», «Король Лев» и множества других культовых картин.