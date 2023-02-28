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Radio Monte Carlo Winter Cup пройдет в начале марта на курорте «Роза Хутор»

Василий Плиткин
Общество
Radio Monte Carlo Winter Cup пройдет в начале марта на курорте «Роза Хутор»
Фото: «Вечерняя Москва»

На горнолыжном курорте Роза Хутор со 2 по 5 марта пройдёт Radio Monte Carlo Winter Cup. Это новый формат делового события, объединяющий бизнес, спорт и музыку. В его рамках состоятся двухдневные соревнования по горным лыжам и сноуборду за кубок Radio Monte Carlo, в которых смогут принять участие как гости холдинга и участники бизнес-сессии, так и профессиональные спортсмены.

3 марта в рамках этого события состоится паблик ток «Русская Медиагруппа»: Creative & Business. Музыка, дизайн и маркетинг процветания». Представители туристической, рекреационной, финансовой отраслей и креативных индустрий обсудят портрет современной премиальной аудитории, модель её поведения и эффективные каналы коммуникации. Модератором сессии выступит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Гостей мероприятия также ждёт яркая музыкальная программа. В дни проведения Radio Monte Carlo Winter Cup apres-ski пройдут под музыку топовых диджеев, чьи треки звучат в эфире радио DFM. Вести соревнования будут радиоведущие станций «Русской Медиагруппы» Дмитрий Оленин, Костя Михайлов, Диана Терешкова и другие.

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