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Меняется характер: может ли поведение Байдена быть опасным для политики США

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Меняется характер: может ли поведение Байдена быть опасным для политики США
Фото: whitehouse

Бывший врач Белого дома заявил, что президент США Джо Байден представляет опасность для Америки. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица страны могут привести к полномасштабной войне с Россией и Китаем и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для целого государства.

По ее словам, фактор возрастных изменений не означает, что у человека есть серьезные психические отклонения, которые могут быть опасны для самого человека и государства, которым он управляет:

— Признаков серьезных психологических отклонений, которые могут быть опасны для других людей, я пока не вижу. Те основания, которые позволяют нам думать о том, что у человека есть когнитивные снижения, не вызывают серьезных опасений.

У человека с возрастом могут появляться не только психические отклонения, такие как деменция, но и просто меняться характер, уверена специалист:

— Пожилые люди чаще всего становятся «другими», у них обостряются определенные черты личности. Нетипичное поведение Байдена может быть как раз обусловлено изменениями личностных черт.

Она обратила внимание, что, если бы у американского президента прогрессировала деменция, это было бы заметно для всех:

— Нельзя взять бабушку с выраженной деменцией из психиатрического стационара, когда уже заметны неадекватные проявления в поведении, и отправить ее на деловой ужин или попробовать заставить ее управлять государством.

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