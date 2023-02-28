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Финляндия приступила к сооружению забора на границе с Россией

Евгений Жуков
В мире
Финляндия приступила к сооружению забора на границе с Россией
Фото: Pixabay

Финляндия приступила к строительству заграждения на государственной границе с Россией около перехода Иматра–Светогорск. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

— Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра, — говорится в отчете.

Финская сторона намерена возвести тестовый участок общей длиной в три километра. Рядом с ограждением проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а в некоторых точках сделают освещение и громкоговорители. Руководство страны уже заложило в бюджете 2023 года 139 миллионов евро на реализацию данной инициативы.

22 февраля начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо создать безопасную зону по границе с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров. По его словам, организация подобного пространства станет крайне важным шагом.

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