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Приметы и советы

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Евгений Силаев
Политика
Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ
Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации во вторник, 28 февраля.

В тексте указа говорится, что решение о возобновлении сотрудничества в рамках договора будет принимать президент России. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, уточняется в документе.

21 февраля Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в ДСНВ. По его словам, для возвращения к переговорам относительно ДСНВ Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», почему Россия приостановила участие в договоре СНВ-3. Эксперт считает, что слова российского президента — своего рода намерение, тестирующее ситуацию. Политтехнологам Байдена теперь придется искать варианты ответа на это заявление, которые позволят сгладить ситуацию.

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