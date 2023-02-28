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Таксист сбил школьника на пешеходном переходе на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Таксист сбил школьника на пешеходном переходе на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

На востоке столицы таксист сбил семилетнего мальчика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 28 февраля.

По ее словам, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на Измайловском бульваре. Мужчина 1977 года рождения, находившийся за рулем такси марки Hyundai не пропустил школьника и сбил его. Ребенка госпитализировали.

Таксист сбил школьника на пешеходном переходе на востоке Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Сотрудники прокуратуры контролируют выяснения обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Другое ДТП произошло в подмосковном Королеве. Автомобиль сбил двух малолетних детей на пешеходном переходе. Девочка 2010 года рождения скончалась на месте происшествия, ее брат 2017 года рождения был госпитализирован.

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