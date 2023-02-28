Продавцов краснокнижных цветов ждут серьезные штрафы

Инспектор столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Кирилл Живицкий составляет протокол на нарушительницу, которая продавала подснежники. Эти цветы занесены в Красную книгу / Фото: Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В Москве стартовала операция «Первоцвет». Экологические инспекторы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицией проводят рейды по выявлению незаконной продажи редких растений.

На природных территориях столицы начала распускаться верба — верный признак приближения весны, в предчувствии которой уже активизировались животные. На первых проталинах вот-вот покажутся первоцветы. Почти все они занесены в Красную книгу Москвы, а некоторые — и России. Но, к сожалению, находятся люди, которые срывают их ради наживы, чем наносят непоправимый ущерб природной среде.

— Кто-то выращивает цветы на продажу в теплицах, но, как показывает практика, чаще всего растения буквально воруют из природы, грубо вмешиваясь во множество важных процессов, — рассказали в Мосприроде. — Во-первых, сборщики вытаптывают все вокруг, в том числе и сами редкие растения. Во-вторых, вегетативный период у первоцветов совсем короткий, их срывают до того, как они успевают произвести семена. Поэтому, даже если взять только побеги и цветки, может погибнуть все растение.

Первоцветы не просто радуют глаз, они являются важным источником жизненной энергии для проснувшихся бабочек, пчел и шмелей. Они питаются нектаром ранних цветов. Отсутствие еды может привести к их исчезновению. А это значит, что некому будет опылять растения, в том числе и те, которые расцветут немного позже.

— Без опыления не будет ни семян, ни плодов, — предупредили в Мосприроде. — Негативные последствия затронут все элементы экосистемы. Первыми обычно распускаются подснежники. Это из них собирают нежные белые букеты. Незаконная торговля обычно разворачивается у станций метро, зданий железнодорожных вокзалов, в переходах, на рынках, бульварах и других местах с большой проходимостью людей.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы настоятельно просит не поощрять уничтожение редких и исчезающих видов растений и не покупать букеты первоцветов.

— Они совсем недолго продержатся в вазе и практически сразу завянут, — отметили в ведомстве. — Лучше любоваться весенними цветами, не срывая их.

Для этого специалисты Мосприроды регулярно проводят экскурсии по самым живописным местам столичных лесопарков. Во время таких прогулок можно увидеть весенние цветы в естественной среде.

Вслед за подснежниками распускаются хохлатка плотная, печеночница благородная и другие растения. Анонсы вдохновляющих прогулок в сопровождении специалистов, которые знают интересные факты, будут размещать в соцсетях Мосприроды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Алексеев, заместитель руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— В Российской Федерации установлен запрет на нелегальные сбор и продажу краснокнижных первоцветов. В этом году выездные проверки в Москве в рамках общегородской операции «Первоцвет» продлятся до конца марта. При выявлении нарушений составляется протокол по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». За административное правонарушение предусмотрен штраф.