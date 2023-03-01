«Может заклинить двигатель»: автоэксперт Колодочкин объяснил, чем опасно неправильно выбранное масло

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При выборе автомобильного масла необходимо точно знать, какой именно состав можно заливать в конкретный двигатель. Неподходящее масло может спровоцировать серьезные проблемы, которые потребуют дорогого ремонта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Как отметил специалист, перед тем как покупать масло, нужно открыть инструкцию к автомобилю. В ней прописаны все требования к маслу, и отклонения от них нежелательны, уверен эксперт.

При этом, по словам Колодочкина, устаревшие масла можно заменять более современными аналогами.

— Одна из основных характеристик масла — группа качества (ее же называют категорией эксплуатации). Это две буквы: например, SN или SP. Чем дальше последняя буква от начала алфавита, тем выше качество масла. Самое современное масло заменяет собой все предыдущие поколения, но обратная замена, естественно, недействительна, — объяснил специалист.

Вязкость масла характеризуется буквой «W», спереди и сзади от которой находятся числа, отметил Колодочкин. Первое число определяет, как масло ведет себя при запуске двигателя на морозе и не играет никакой роли после прогрева мотора. Вторая цифра определяет вязкость смазки при прогреве двигателя в условиях максимальной температуры, уточнил собеседник «ВМ».

К большинству современных автомобилей не подходят густые масла, предупредил специалист.

— Почти во все современные моторы заливают откровенно жидкие масла: например, 0w20 (это уже практически вода). Современные моторы, как правило, малогабаритные. В них все маленькое, каналы узкие, поэтому более густое масло может просто застрять и не будет попадать во все необходимые места, — рассказал Колодочкин.

Возможны и другие проблемы, подчеркнул эксперт: например, если вместо масла 0w20 залить 10w20, то на морозе машина просто не заведется. Кроме того, густое масло расширяется при нагреве, из-за чего потенциально может заклинить двигатель, заметил эксперт.

По мнению Колодочкина, масла российского производства подделывают реже импортных аналогов.

— Поступление импорта сильно сократилось, поэтому всплыли поделки с красивыми именами. Лучше брать отечественные масла: насколько мне известно, подделывают только бочки, а канистры точно не подделывают, — заключил собеседник «ВМ».