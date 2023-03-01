Овчинский: Тоннель Северного дублера Кутузовского готов на 80 процентов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Завершается строительство тоннельного участка Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Тоннель поможет автомобилистам попасть с СДКП на внутреннюю сторону МКАД. Об этом в среду, 1 марта, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. Рабочие уже нанесли на железобетонную плиту проезжей части гидроизоляцию. Затем будет уложен защитный слой из армированного бетона и два слоя покрытия из асфальтобетона, — сообщил Владислав Овчинский.

Выполнены монолитные работы, забетонированы плита проезжей части тоннеля и рампы, продолжается устройство дорожного полотна. Общая длина путепровода тоннельного типа составит более 260 метров.

Одновременно на объекте производятся электромонтажные работы и облицовка навесными панелями тоннеля, рампы и отделка технологических помещений. В одном из них разместится насосная станция, она будет обеспечивать оперативное отведение ливневых вод.

Проект создания Северного дублера Кутузовского проспекта — самое крупное концессионное соглашение Москвы как по финансовым вложениям — инвестиции составляют порядка 68 миллиардов рублей, так и по своим масштабам. Заключенное сроком на 40 лет концессионное соглашение предусматривает возведение платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД.

Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию в районе делового центра и в целом на западе Москвы: от центра до МКАД по дублеру можно будет доехать за 10 минут.