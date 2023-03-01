Скорость мобильного интернета в России снизилась на семь процентов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В начале 2023 года во всех российских регионах, за исключением Москвы, снизилась скорость мобильного интернета примерно на семь процентов. Об этом свидетельствуют данные компании TelecomDaily.

В частности, скорость снизилась до 18,3 мегабита в секунду. Такую динамику TelecomDaily связывает с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в РФ прекратились весной прошлого года. Помимо этого, операторы чаще всего устанавливают новые базовые станции в крупных городах.

— Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30 процентов, — цитирует генерального директора компании Дениса Кускова «Известия».

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника. И возникает вопрос: а что, если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных «Вечерняя Москва» рассказала подробно.