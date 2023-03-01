Москвичам рассказали о строительстве нового ресторанного дворика на территории парка «Кусково»

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

На территории парка «Кусково» продолжают сборку павильонов ресторанного дворика в стиле русского зодчества с применением материалов из дерева, а также резных элементов из него. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Ресторанный дворик представляет собой комплекс из трех павильонов, формирующих свой внутренний двор. Строения собирают из оцилиндрованного бруса со стилизованным резным декором. Такой дизайн отсылает к образу исторической деревни, которая когда-то располагалась в этих местах, — сказал он.

На данный момент специалисты уже собрали внутренние перегородки и наружные стены. Кроме того, были смонтированы входные двери, алюминиевые витражи, обрешетка кровли и стропильная система, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали музей-усадьбу «Кусково» и подготовили для зданий комплекса технические паспорта. Обновление памятника архитектуры длилось более пяти лет.