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Москвичам рассказали о строительстве нового ресторанного дворика на территории парка «Кусково»

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали о строительстве нового ресторанного дворика на территории парка «Кусково»
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москва, Кусковский лесопарк Карта всех событий

На территории парка «Кусково» продолжают сборку павильонов ресторанного дворика в стиле русского зодчества с применением материалов из дерева, а также резных элементов из него. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Ресторанный дворик представляет собой комплекс из трех павильонов, формирующих свой внутренний двор. Строения собирают из оцилиндрованного бруса со стилизованным резным декором. Такой дизайн отсылает к образу исторической деревни, которая когда-то располагалась в этих местах, — сказал он.

На данный момент специалисты уже собрали внутренние перегородки и наружные стены. Кроме того, были смонтированы входные двери, алюминиевые витражи, обрешетка кровли и стропильная система, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) обследовали музей-усадьбу «Кусково» и подготовили для зданий комплекса технические паспорта. Обновление памятника архитектуры длилось более пяти лет.

Усадьба «Кусково» Москва Парки Рестораны
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