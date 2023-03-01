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Противопехотные мины «Лепесток» обнаружили в Петровском районе Донецка

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Противопехотные мины «Лепесток» обнаружили в Петровском районе Донецка
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» обнаружены в Петровском районе Донецка. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— В 07:20 (по московскому времени — прим. «ВМ») на территории Петровского района (поселок шахты № 29) обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» по улицам Гоголя, Вятской, Свободной, Глазунова, Павлова, — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ попытались частично отбить заблокированные пути снабжения Артемовска. Также прибывший батальон должен сдерживать позиции украинской армии и не допустить бегства военнослужащих из числа мобилизованных.

Также Марочко заявил, что ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который расположен к западу от Артемовска. По его словам, украинская армия ведет дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» на юго-востоке Часова Яра.

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