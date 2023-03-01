Овчинский: Как арендовать или купить площадку под производство в Москве расскажут инвесторам

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Семинар «Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков» пройдет в Москве 2 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться на инвестиционном портале Москвы. Посетить мероприятие можно как очно, так и онлайн.

На мероприятии цикла «Семинары для бизнеса» можно будет узнать об участии в торгах, аренде и покупке площадей под производство по льготной ставке, а также о возможностях снизить стоимость аренды по действующим договорам.

— Одно из приоритетных направлений развития экономики города — открытие новых и расширение действующих производств. Например, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. С марта прошлого года землю для развития производства можно получить по льготной ставке один рубль в год, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, семинары являются важным средством коммуникации между городом и бизнесом. В рамках цикла «Семинары для бизнеса» состоялось уже три встречи, на которых обсудили шаги по открытию нового предприятия, меры городской поддержки, а также порядок получения разрешения на строительство.