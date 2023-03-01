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Назван размер минимального размера оплаты труда в России 2024 году

Никита Худяков
Экономика
Назван размер минимального размера оплаты труда в России 2024 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России станет выше прожиточного минимума на 17 процентов и составит 19 242 рубля. Об этом в среду, 1 марта, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

— Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17 процентов более высокими темпами, чем прожиточный минимум. Процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ будет 17 процентов, — приводит его слова ТАСС.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил увеличить МРОТ на 18,5 процента.

Экономисты сообщают, что стоимость новых социальных мер, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию, составит 400–500 миллиардов рублей.

Послание Путина стало одним из самых «недорогих» за последние годы. В 2021 году экспертное сообщество оценивало меры в 1,2 триллиона рублей, а в 2020-м Минфин заявлял, что послание потребует дополнительных ассигнований в размере свыше 4 триллионов рублей.

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