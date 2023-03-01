Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

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Россия передала США официальную ноту о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду, 1 марта, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться, — цитирует Рябкова РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия российской стороны в ДСНВ. По словам главы государства, для возвращения к переговорам относительно упомянутого соглашения Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, почему Россия приостановила участие в ДСНВ. Эксперт обратил внимание на то, что Путин поднял тему ядерного оружия, когда страны Запада не отреагировали на предыдущие сигналы.