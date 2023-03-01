Рафик Загрутдинов: Детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Департамент строительства города Москвы

Детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке введут в эксплуатацию в этом году. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, детский корпус больницы уже практически готов, сейчас ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство территории. Готов монолит здания корпуса лучевой терапии на 50 коек, строители приступили к отделочным работам, идет устройство фасадов здания

В восьмиэтажном здании детского корпуса площадью более 24 тысяч квадратных метров разместятся приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Отделение патологии новорожденных оснастят самыми современными инкубаторами (кювезами). Благодаря этому появится возможность выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Для детей и их родителей в стационаре будут созданы комфортные условия пребывания: одно- и двухместные палаты с большими светлыми окнами и высокими потолками.

В новом здании лучевого корпуса будет шесть этажей. Современное оборудование, которое здесь установят, позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки.

В шестиэтажном здании будут функционировать отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно- хозяйственные помещения.

В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией — ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

— Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли, — ранее сообщал Рафик Загрутдинов.