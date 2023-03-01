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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением

Евгений Белоусов
Политика
Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой. Соответствующий приказ был опубликован в среду, 1 марта.

— Приказываю: определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — говорится в документе.

Основатель частной военной компании «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что его бойцам не хватает боеприпасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бизнесмена.

Также Пригожин заявил, что ЧВК не имеет какого-либо отношения к российским Вооруженным силам, — это самостоятельные подразделения, выполняющие свои задачи во многих странах мира.

В Госдуму 1 марта внесли на рассмотрение поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

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