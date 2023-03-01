Госдеп США подтвердил получение ноты о решении РФ приостановить участие в ДСНВ

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США получили официальную ноту о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду, 1 марта, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

— Мы по-прежнему готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ, а также все другие вопросы, касающиеся его исполнения. Настолько важным мы считаем этот вопрос, — добавил он.

При этом Прайс заверил, что США продолжают выполнять договор в полном объеме, в частности по ограничению числа вооружений, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия российской стороны в ДСНВ. По мнению главы государства, для возвращения к переговорам относительно упомянутого соглашения Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, почему Россия приостановила участие в ДСНВ. Эксперт обратил внимание на то, что Путин поднял тему ядерного оружия, когда страны Запада не отреагировали на предыдущие сигналы.