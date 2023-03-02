Народный календарь. Почему особо опасно стричь бороду 5 марта

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5 марта в православном календаре отмечен как день памяти Льва Катанского. Живший в VIII веке святитель Катанский стал Катышем в славянской традиции.

В этот день запрещается смотреть на ночное небо, а падающая звезда предрекает потерю родного человека. Женщины не должны стоять под звездным небом, иначе злой дух ляжет в их постель и выгонит оттуда супруга.

Если заболеть в этот день, то на поправку пойдешь нескоро. Также не стоит давать клятвы и обещания, ибо можно не сдержать их из-за серьезных затруднений. Мужчинам 5 марта лучше не постригать бороду — им придется понести большие растраты и финансовые проблемы.

Приметы погоды:

Сухая погода обещает плодотворный год, а дождь — плохой урожай.

Если небо проясняется с западной стороны, вскоре настанут сухая погода и тепло.

Активное таяние снега сулит половодье.

Вороны парят высоко в небе — к снегопаду.

Гром и северный ветер — к затянувшимся холодам, а гром и южный ветер — к теплой весне.

Ветер поменял направление — значит, погода улучшится. Снег с дождем — к оттепели.

Именины отмечают: Давид, Афанасий, Василий, Денис, Иван, Игнат, Корнилий, Лев, Леонтий, Самсон, Сергей, Тихон, Федор.