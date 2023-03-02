Около 20 миллионов жителей Аргентины остались без света из-за пожара

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Порядка 20 миллионов жителей Аргентины остались без света в связи с пожаром. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает газета La Nacion.

— Около 40 процентов потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар затронул линии электропередач, что привело к отключению электричества в ряде провинций Аргентины. В целях безопасности в стране приостановили работу сервисов на АЭС «Атуча I».

На протяжении уже нескольких дней в Аргентине фиксируется аномальная жара, столбики термометров во многих частях страны приближаются к отметке в плюс 40 градусов, передает LN.

Из-за отсутствия дождей недавно практически пересохли каналы в Венеции. По словам специалистов, причиной является засуха, которая фиксировалась в регионе последние месяцы. В свою очередь синоптики рассказали, что уровень воды в каналах еще не скоро придет в норму, а отсутствие дождей только усугубляет ситуацию.