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Приметы и советы

Около 20 миллионов жителей Аргентины остались без света из-за пожара

Лейла Алиева
В мире
Около 20 миллионов жителей Аргентины остались без света из-за пожара
Фото: shutterstock

Порядка 20 миллионов жителей Аргентины остались без света в связи с пожаром. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает газета La Nacion.

— Около 40 процентов потребителей по всей стране остались без света, это эквивалентно 20 миллионам человек, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар затронул линии электропередач, что привело к отключению электричества в ряде провинций Аргентины. В целях безопасности в стране приостановили работу сервисов на АЭС «Атуча I».

На протяжении уже нескольких дней в Аргентине фиксируется аномальная жара, столбики термометров во многих частях страны приближаются к отметке в плюс 40 градусов, передает LN.

Из-за отсутствия дождей недавно практически пересохли каналы в Венеции. По словам специалистов, причиной является засуха, которая фиксировалась в регионе последние месяцы. В свою очередь синоптики рассказали, что уровень воды в каналах еще не скоро придет в норму, а отсутствие дождей только усугубляет ситуацию.

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