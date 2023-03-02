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Владелец добровольно снес незаконный автосервис в Нагорном районе

Евгений Силаев
Город
Владелец добровольно снес незаконный автосервис в Нагорном районе
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

В Нагорном районе Москвы владелец автосервиса добровольно снес незаконную постройку. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты обнаружили незаконную постройку на Балаклавском проспекте. В результате проверки выяснилось, что хозяин не получал разрешение на использование земельного участка.

— В постройке работал автосервис. Инспекторы установили, что объект площадью около 144 квадратных метров был возведен без оформления разрешительной документации на участке, который не предоставлялся под цели строительства. Вопрос его законности был рассмотрен в судебном порядке, — рассказал Бобров.

Суд признал одноэтажную постройку незаконной. После прошедшего заседания владелец автосервиса добровольно снес сооружение.

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