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Москвичам рассказали о работе столичного завода колбас и мясных полуфабрикатов

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе столичного завода колбас и мясных полуфабрикатов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичный завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» увеличил объем выпуска молочных сосисок на 20 процентов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За полгода компании удалось сократить время изготовления партии молочных сосисок, что позволило увеличить объем их выпуска на 20 процентов, — говорится в сообщении.

Таким образом предприятие может производить в сутки до 30 тонн продукта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшую среду, 22 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия мясной продукции за прошедший 2022 год выпустили 287,7 тысячи тонн колбасных изделий, что на 9,1 процента больше, чем в 2021-м. По его словам, в городе работают одни из крупнейших производителей мясных продуктов в стране — Черкизовский, Дымовский и Царицынский мясоперерабатывающие заводы.

Также стало известно, как в Москве производят докторскую колбасу. Так, изготовка докторской колбасы начинается с заготовки сырья — фарша. После в следующем цехе рабочий загружает сырье для будущей докторской в пузатый чан с крышкой

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