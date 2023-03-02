Школа на 650 мест появится в районе Марьина Роща

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Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марьина Роща, жилой комплекс Шереметьевский Карта всех событий

В районе Марьина Роща на Складочной улице инвестор построит четырехэтажную школу на 650 мест. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

В школе будут учиться дети с 1-го по 11-й класс. Также в учреждении создадут условия для учеников с ограниченными возможностями. В здании будут находиться учебные кабинеты, игровая и лабораторно-исследовательский комплекс.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что учащиеся смогут посещать мастерские по рисунку и акварельной живописи, обработке металла и дерева, кабинет пения и музыки, а также шахматный кружок.

Новая школа войдет в состав жилого комплекса «Шереметьевский». Завершающим этапом работ по строительству здания станут устройство навесов, тротуаров, наружного освещения, установка площадок для отдыха, общешкольных мероприятий и подвижных игр, передает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что в районе Богородское запланировано строительство образовательного комплекса. Ввести в эксплуатацию учреждение планируется в 2027 году.