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ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Хабаровского края за попытку передачи сведений о военных объектах РФ украинской разведке. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты выявили, что задержанный держал контакт с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина собирался передать сведения о военных объектах на территории Хабаровского края. В дальнейшем украинская сторона планировала использовать эти данные для совершения террористических актов на объектах.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», сообщает ТАСС.

В минувшую среду, 22 февраля, сотрудники ФСБ задержали диверсанта, предпринявшего попытку вывести из строя участок Свердловской железной дороги в Нижневартовске. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии».

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