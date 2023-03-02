Как платить налоги в 2023 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 1 января текущего года все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж. Какие налоги бывают и как их оплачивать в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Какие бывают налоги для физических лиц:

— на вклады (рассчитывает банк);

— на облигации (оплачивает брокер);

— подоходный (оплачивает работодатель);

— от продажи и сдачи жилья;

— от доходов за пределами РФ;

— на выигрыш;

— на проданные товары;

— на имущество (автоматически начисляется Федеральной налоговой службой (ФНС);

— земельный (автоматически начисляется ФНС);

— транспортный (автоматически начисляется ФНС).

Виды НДФЛ и методы его оплаты в 2023 году:

— Продажа или сдача недвижимости (при получении дохода от этого вида деятельности декларацию 3-НДФЛ придется подавать самостоятельно вплоть до 28 апреля 2023 года; резиденты РФ платят 13 процентов, нерезиденты — 30 процентов).

— Получение дохода за границей (источником дохода могут быть: заработок от импортных компаний, продажа или сдача недвижимости за рубежом, любые выплаты (пенсия, стипендия или страховка), прибыль от авторства). Размер налога также равен 13 процентам.

— Выигрыш в лотерею или казино (налог в 13 процентов нужно будет выплатить в том случае, если суммарно выигрыши в азартных играх превысили четыре тысячи рублей).

— Реализация товаров (равен 13 процентам, однако физическое лицо освобождается от него, если предмет был куплен по цене дороже, нежели продан, стоил меньше 250 тысяч рублей и использовался больше трех лет).