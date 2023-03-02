Проще, чем кажется: как платить налоги в 2023 году
Сюжет:Проще, чем кажется
С 1 января текущего года все налогоплательщики перешли на единый налоговый платеж. Какие налоги бывают и как их оплачивать в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».
Какие бывают налоги для физических лиц:
— на вклады (рассчитывает банк);
— на облигации (оплачивает брокер);
— подоходный (оплачивает работодатель);
— от продажи и сдачи жилья;
— от доходов за пределами РФ;
— на выигрыш;
— на проданные товары;
— на имущество (автоматически начисляется Федеральной налоговой службой (ФНС);
— земельный (автоматически начисляется ФНС);
— транспортный (автоматически начисляется ФНС).
Виды НДФЛ и методы его оплаты в 2023 году:
— Продажа или сдача недвижимости (при получении дохода от этого вида деятельности декларацию 3-НДФЛ придется подавать самостоятельно вплоть до 28 апреля 2023 года; резиденты РФ платят 13 процентов, нерезиденты — 30 процентов).
— Получение дохода за границей (источником дохода могут быть: заработок от импортных компаний, продажа или сдача недвижимости за рубежом, любые выплаты (пенсия, стипендия или страховка), прибыль от авторства). Размер налога также равен 13 процентам.
— Выигрыш в лотерею или казино (налог в 13 процентов нужно будет выплатить в том случае, если суммарно выигрыши в азартных играх превысили четыре тысячи рублей).
— Реализация товаров (равен 13 процентам, однако физическое лицо освобождается от него, если предмет был куплен по цене дороже, нежели продан, стоил меньше 250 тысяч рублей и использовался больше трех лет).