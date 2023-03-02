Репетитор по шахматам задержан по подозрению в педофилии на западе столицы

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Репетитора по шахматам, который работал в одной из школ на западе столицы, задержали по подозрению в педофилии. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

На 61-летнего преподавателя классному руководителю пожаловалась 9-летняя девочка. По ее словам, мужчина во время занятий посадил ее себе на колени и начал поглаживать в интимных местах. Позже просмотр записей с видеокамер подтвердил слова пострадавшей.

Репетитора уволили в тот же день. Помимо этого, руководство школы обратилось в полицию. Подозреваемого задержали, по данному факту было возбуждено уголовное дело, пишет «МК».

Ранее в педофилии обвинили актера из «Папиных дочек». Защита артиста настаивает на том, что все действия происходили по обоюдному согласию.