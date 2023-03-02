Эксперты Роскачества объяснили, как законно выписать несовершеннолетнего из квартиры

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Выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры крайне сложно, однако нюансы этого процесса известны не каждому. Об этом сообщили эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

Выписать ребенка могут как родители, так и посторонний человек, являющийся собственником жилья. Человеку, не приходящемуся несовершеннолетнему родственником, придется обращаться с иском в суд.

В свою очередь отец и мать ребенка могут выписать его без согласия второго родителя и без уведомления органов опеки. В случае развода имущественные права детей не изменяются.

— Действительно, развод родителей не влияет на жилищные права ребенка. Если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован по месту нахождения жилого помещения, находящегося в собственности его родителей, то до наступления совершеннолетия ребенка невозможно прекратить его право пользования жилым помещением, даже если брак родителей будет расторгнут и ребенок станет проживать с другим родителем — не собственником жилья, — сказал заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Выписка несовершеннолетнего из муниципальной квартиры не сильно отличается от выписки из частной. При этом, если у одного из родителей сохраняется право на приватизацию, то этой возможностью сможет воспользоваться и ребенок.

Закон не позволяет оставить несовершеннолетнего без крыши над головой. Для выписки ребенка необходимы веские основания или решение суда, передает сайт Роскачества.