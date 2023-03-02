Эксперты Роскачества объяснили, как законно выписать несовершеннолетнего из квартиры
Выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры крайне сложно, однако нюансы этого процесса известны не каждому. Об этом сообщили эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.
Выписать ребенка могут как родители, так и посторонний человек, являющийся собственником жилья. Человеку, не приходящемуся несовершеннолетнему родственником, придется обращаться с иском в суд.
В свою очередь отец и мать ребенка могут выписать его без согласия второго родителя и без уведомления органов опеки. В случае развода имущественные права детей не изменяются.
— Действительно, развод родителей не влияет на жилищные права ребенка. Если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован по месту нахождения жилого помещения, находящегося в собственности его родителей, то до наступления совершеннолетия ребенка невозможно прекратить его право пользования жилым помещением, даже если брак родителей будет расторгнут и ребенок станет проживать с другим родителем — не собственником жилья, — сказал заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Выписка несовершеннолетнего из муниципальной квартиры не сильно отличается от выписки из частной. При этом, если у одного из родителей сохраняется право на приватизацию, то этой возможностью сможет воспользоваться и ребенок.
Закон не позволяет оставить несовершеннолетнего без крыши над головой. Для выписки ребенка необходимы веские основания или решение суда, передает сайт Роскачества.