Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты Роскачества объяснили, как законно выписать несовершеннолетнего из квартиры

Евгений Силаев
Общество
Эксперты Роскачества объяснили, как законно выписать несовершеннолетнего из квартиры
Фото: shutterstock

Выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры крайне сложно, однако нюансы этого процесса известны не каждому. Об этом сообщили эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества.

Выписать ребенка могут как родители, так и посторонний человек, являющийся собственником жилья. Человеку, не приходящемуся несовершеннолетнему родственником, придется обращаться с иском в суд.

В свою очередь отец и мать ребенка могут выписать его без согласия второго родителя и без уведомления органов опеки. В случае развода имущественные права детей не изменяются.

— Действительно, развод родителей не влияет на жилищные права ребенка. Если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован по месту нахождения жилого помещения, находящегося в собственности его родителей, то до наступления совершеннолетия ребенка невозможно прекратить его право пользования жилым помещением, даже если брак родителей будет расторгнут и ребенок станет проживать с другим родителем — не собственником жилья, — сказал заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Выписка несовершеннолетнего из муниципальной квартиры не сильно отличается от выписки из частной. При этом, если у одного из родителей сохраняется право на приватизацию, то этой возможностью сможет воспользоваться и ребенок.

Закон не позволяет оставить несовершеннолетнего без крыши над головой. Для выписки ребенка необходимы веские основания или решение суда, передает сайт Роскачества.

Недвижимость Роскачество Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте