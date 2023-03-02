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Приметы и советы

Курьер обокрал телефонных мошенников из Подмосковья

Степан Жирнов
Происшествия
Курьер обокрал телефонных мошенников из Подмосковья
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Курьер телефонных мошенников из Подмосковья обманул своего работодателя и похитил всю добычу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 2 марта.

По ее словам, 72-летней жительнице Подольска позвонила неизвестная и представилась племянницей. Она сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП и ей требуются деньги, чтобы избежать ответственности. Затем трубку взял другой аферист и представился сотрудником полиции, который потребовал взятку в размере 900 тысяч рублей.

Пожилая женщина поверила мошенникам, но такой суммы у нее не было. Потому она предложила передать 300 тысяч рублей. Лжеполицейский согласился и сказал, что деньги нужно передать курьеру, который приедет к ней домой.

После того как пенсионерка передала деньги курьеру, ей снова позвонил «полицейский» и сообщил, что ее обманули. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали курьера на одной из улиц Щербинки. Им оказался 20-летний местный житель.

По его словам, он нашел эту работу в интернете. В его обязанности входило забирать деньги у обманутых граждан и пересылать их на указанные анонимные счета. В качестве гонорара молодой человек оставлял себе 5 процентов от суммы. Однако в этот раз молодой человек решил оставить всю сумму себе. Часть он потратил на погашение долгов, а другую часть у него изъяли сотрудники полиции при задержании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту запретили совершать определенные действия.

Другой случай мошенничества произошел в столице. Пенсионерка по просьбе афериста выбросила почти миллион рублей в окно.

Подмосковье Щербинка Московская область МВД Подольск
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