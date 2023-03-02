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Приметы и советы

Психолог Волков рассказал, как перестать бояться старости

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Волков рассказал, как перестать бояться старости
Фото: shutterstock

Практикующий психолог, ведущий семинаров и образовательных программ Александр Волков рассказал, как перестать бояться старости.

По мнению эксперта, первые мысли о страхе старения возникают в 35-40 лет. В этот период, как уточняется, люди видят первые признаки старания.

Специалист пояснил, что человек боится стареть, когда не реализовывает себя в жизни. Люди, которые развиваются и достигают целей, избавляются от подобного страха.

Чтобы побороть страх старости, нужно ответить на несколько вопросов: для чего ты живешь, какие твои истинные мечты, а также что тебя увлекало в детстве.

Кроме того, нужно следить за своим здоровьем: заниматься спортом, вести активный образ жизни. Тогда процессы старения будут менее заметными, энергии и сил будет больше, передает «Радио 1».

Также психолог Алексей Шестаков отметил, что взрослые люди, которые не прошли этап сепарации, сильно привязаны к мнению родителей. В любой непонятной ситуации они ориентируются на советы и инструкции, за которыми обращаются к родным, передает ФАН.

Британский долгожитель Джон Гаджен рассказал, что необходимо делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

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