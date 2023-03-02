Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Центр киберспорта построят в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Центр киберспорта построят в Санкт-Петербурге
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Центр киберспорта появится на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге в доме № 7. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.

Он будет работать на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Проект был разработан два года назад, он предусматривает обустройство большого спортивного зала для проведения тренировок и соревнований со зрителями, а также шести изолированных спортивных залов для командных тренировок на 5-6 игровых мест каждый.

Кроме того, планируется создать зоны активного отдыха с игровыми приставками и платформами виртуальной реальности. В этом году планируется завершить отделочные работы, а открытие объекта запланировано на 2024 год, передает газета «Петербургский дневник».

Руководитель крупнейшей московской команды по киберспорту рассказал, как игры помогают школьникам в жизни, учебе и будущей карьере. Киберспорт — неотъемлемая часть жизни молодежи.

Разобраться, почему он так популярен и в чем его преимущества, помог учитель информатики, руководитель самой крупной столичной команды по киберспорту школы № 654 имени А. Д. Фридмана Максим Ермаков. По его словам, у киберспорта есть минимум пять важных положительных качеств.

Игры киберспорт Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте