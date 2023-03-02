Центр киберспорта построят в Санкт-Петербурге

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Центр киберспорта появится на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге в доме № 7. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.

Он будет работать на базе ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Проект был разработан два года назад, он предусматривает обустройство большого спортивного зала для проведения тренировок и соревнований со зрителями, а также шести изолированных спортивных залов для командных тренировок на 5-6 игровых мест каждый.

Кроме того, планируется создать зоны активного отдыха с игровыми приставками и платформами виртуальной реальности. В этом году планируется завершить отделочные работы, а открытие объекта запланировано на 2024 год, передает газета «Петербургский дневник».

Руководитель крупнейшей московской команды по киберспорту рассказал, как игры помогают школьникам в жизни, учебе и будущей карьере. Киберспорт — неотъемлемая часть жизни молодежи.

Разобраться, почему он так популярен и в чем его преимущества, помог учитель информатики, руководитель самой крупной столичной команды по киберспорту школы № 654 имени А. Д. Фридмана Максим Ермаков. По его словам, у киберспорта есть минимум пять важных положительных качеств.