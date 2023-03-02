Стартовала инженерная подготовка перед благоустройством территории Южного речного вокзала

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Южный речной вокзал Карта всех событий

Стартовали инженерные подготовки к благоустройству территории Южного речного вокзала. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Два с половиной года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, теперь приступаем к очередному масштабному проекту — благоустройству территории Южного речного вокзала, — сказал он.

1/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 2/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы 3/3 Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Основной целью работ является организация новой комфортной зоны отдыха для горожан. На данный момент специалисты комплекса прокладывают ливневую систему, водопровод и канализацию.

Также, как уточняется, происходит чистка участка реки. Вскоре планируется убрать под землю «воздушные» провода и соорудить две новые трансформаторные подстанции.

Специалисты также собираются создать пять причальных зон для судов разного класса — прогулочных и круизных. В каждой установят удобные павильоны для пассажиров и стелы с расписанием.

Конструкции причалов вокзала будут отреставрированы: на них установят швартовочные устройства и отбойники. Будет модернизирована и система освещения, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.