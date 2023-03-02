Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Власти России приостановили действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках граждан республики по дипломатическим паспортам. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в четверг, 2 марта.

Данное распоряжение правительства России действует до устранения Венгрией нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия. При этом российскому МИД поручается проинформировать венгерскую сторону о принятом решении, отмечается на портале.

По данному документу граждане обеих стран, имеющие дипломатические или служебные паспорта, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории другого государства без виз в течение 90 дней.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому граждане 19 стран могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании брони отеля.