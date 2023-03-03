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Американский ветеран Дрейвен: Европейцы «просыпаются», чтобы противостоять антироссийской пропаганде

Лейла Алиева
В мире
Американский ветеран Дрейвен: Европейцы «просыпаются», чтобы противостоять антироссийской пропаганде
Фото: АГН Москва

Жители европейских стран начали открыто противостоять антироссийской пропаганде. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

— Мне греет сердце, когда я вижу, что, несмотря на западные СМИ и пропаганду, люди просыпаются, мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется, — написал он в Twitter.

Поводом к такому заявлению стал недавний инцидент в Копенгагене, где неизвестные раскрасили основание статуи Русалочки, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, в цвета российского триколора.

До этого неизвестные установили российский флаг в Потсдаме на башне здания, где раньше заседал парламент Бранденбурга, и нанесли на стены латинскую букву «Z», ставшую символом поддержки специальной военной операции России на Украине.

Размещенные триколоры хорошо видны из центральной части города, потому как здание располагается на возвышенности. Полиция Потсдама приступила к расследованию инцидента, а владелец здания получил предписание об удалении нанесенных символов.

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