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Неизвестные раскрасили основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, в цвета российского триколора. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает агентство Reuters.

— Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является случаем вандализма на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте, — говорится в публикации.

Вандалы окрасили переднюю часть камня, на который водружен памятник.

Осенью 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны.

Тогда же в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны.

Власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили.