Памятник советским воинам «Алеша» снесли в Латвии

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Памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны, сообщил портал Delfi в среду, 9 ноября.

— В среду в 5 утра (06:00 по Москве — прим. «ВМ») начались работы по сносу памятника советским солдатам. <...> Сейчас (мемориал уже — прим. «ВМ») демонтирован, — говорится в сообщении.

По данным портала lsm.lv, «Алешу» сняли с постамента примерно в 09:30 по московскому времени. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, рядом дежурила полиция.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили. Монумент бы установлен в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков войсками II Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

23 августа в парке Победы Риги начался демонтаж памятника победителям нацизма. После этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям города.