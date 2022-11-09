Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Памятник советским воинам «Алеша» снесли в Латвии

Георгий Соланович
В мире
Памятник советским воинам «Алеша» снесли в Латвии
Фото: Olegs Anosovs/Wikimedia Commons

Памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны, сообщил портал Delfi в среду, 9 ноября.

— В среду в 5 утра (06:00 по Москве — прим. «ВМ») начались работы по сносу памятника советским солдатам. <...> Сейчас (мемориал уже — прим. «ВМ») демонтирован, — говорится в сообщении.

По данным портала lsm.lv, «Алешу» сняли с постамента примерно в 09:30 по московскому времени. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, рядом дежурила полиция.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили. Монумент бы установлен в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков войсками II Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

23 августа в парке Победы Риги начался демонтаж памятника победителям нацизма. После этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям города.

Снос Латвия Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте