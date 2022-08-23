В столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям Риги

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В парке Победы Риги начался демонтаж памятника победителям нацизма. Об этом во вторник, 23 августа, сообщило издание Delfi.

Отмечается, что на место прибыли строители, тракторы и экскаваторы. Прилегающую к памятнику территорию огородили при помощи заборов и натянутых лент, говорится в сообщении.

На месте демонтажа дежурят сотрудники полиции.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, после демонтажа памятник уничтожат. Он уточнил, что ни одну из частей монумента эксперты Музея оккупации не признали художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба опровергла сообщение, что учреждение оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, так как у него нет таких полномочий, передает РИА Новости.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги от фашистов. Сейм одобрил проект закона, согласно которому 13-я статья договора между Латвией и Россией, обеспечивающая сохранность мемориалов, утрачивает свою силу.

По данным издания, решение о сносе памятника может принять Рижская дума. Проект закона поддержали 68 депутатов, против высказались 20.

В конце мая латвийские полицейские задержали в парке Победы Риги двух девушек, выступивших против сноса памятника победителям нацизма.