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Delfi: В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятника Освободителям

Араз Салехов
В мире
Delfi: В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятника Освободителям
Фото: Unsplash

Латвийские полицейские задержали в парке Победы Риги двух девушек, выступивших против сноса памятника победителям нацизма. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил Sputnik Ближнее Зарубежье.

— Как передает репортер Delfi, к полудню в парк были стянуты силы правоохранительных органов. В 12:30 сотрудники полиции задержали в парке Победы женщину, у которой не было при себе документа, удостоверяющего личность. По уточненным данным полиции, к 13:00 в парке Победы задержано два человека. Они отказались предоставить документы, поэтому были доставлены в полицейский участок для установления личности, — говорится в сообщении.

На всей территории парка, как уточняется, находятся сотрудники правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Ранее, 12 мая, парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги от фашистов. Сейм одобрил проект закона, согласно которому 13-я статья договора между Латвией и Россией, обеспечивающая сохранность мемориалов, утрачивает свою силу.

По данным издания, решение о сносе памятника может принять Рижская дума. Проект закона поддержали 68 депутатов, против высказались 20.

Россия Латвия Памятники
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