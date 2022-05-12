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Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Полина Долганова
В мире
Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги
Фото: РИА Новости

Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги от фашистов. Об этом в четверг, 12 мая, пишет издание Delfi.

Сейм одобрил проект закона, согласно которому 13-я статья договора между Латвией и РФ, обеспечивающая сохранность мемориалов, утрачивает свою силу.

По данным издания, решение о сносе памятника может принять Рижская дума. Проект закона поддержали 68 депутатов, против высказались 20.

— Я убежден, что сейм в большом единодушии, исключая поддерживающих империалистическую и преступную политику России, примет этот законопроект, — заявил депутат Кришьянис Фелдманс, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Сейм Литвы назвал военную операцию «геноцидом украинского народа». Помимо этого, Вильнюс призвал провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.

Парламент страны также объявил о признании Российской Федерации государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. За соответствующую резолюцию сейм проголосовал единогласно.

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